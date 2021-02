Winkeliers blij met kleine versoepelingen, maar voelt nog wel als 'een dode mus'

Marieke Schooneman van de winkeliersvereniging Enkhuizen sluit zich daarbij aan. “Ik vind het zelf nog wel als een dode mus voelen. Het zijn kleine versoepelingen maar het is nog steeds niet makkelijk. Denk aan de roosters die gemaakt moeten wanneer welke klant naar binnen mag, dat is allemaal erg complex.”

Rien van Drongelen, voorzitter van winkeliersvereniging OSH Hoorn, had het graag anders gezien. “Men heeft zich beperkt tot een aantal maatregelen. Horeca en cultuur vallen daarbuiten en zo blijft er voor hen weinig over. Zij moeten nu nog langer wachten en dat zal voor een heleboel ondernemers erg lastig worden om te overleven. Wij zijn dus niet tevreden met wat er op dit moment is uitgekomen.”

Vanaf 3 maart kunnen winkels en contactberoepen onder voorwaarden weer open. Zo moeten klanten zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld en zijn er maximaal twee klanten per verdieping toegestaan, met een maximum van zes keer per uur.

"Ik heb een brief gestuurd naar de burgemeester met de vraag of we niet wat kunnen versoepelen.”

Toch is er ook wat optimisme bij Schooneman. “Ik ben blij dat de kleine modezaken weer klanten mogen ontvangen. Zij hebben het gewoon heel erg moeilijk. De nieuwe collecties komen nu allemaal binnen en het feit dat ze nu iets mogen doen, lucht erg op.”

Johan Blokker van de winkeliersvereniging in Medemblik is ook niet bijster enthousiast over de versoepeling van twee klanten per verdieping. “Voor heel veel winkels is dat natuurlijk helemaal niks. Wij hebben hier een boekwinkel, die heeft daar natuurlijk nooit genoeg aan. Zij hebben echt veel meer klanten nodig.”

Verzoek aan Medemblik voor meer versoepelingen

Blokker heeft contact gezocht met burgemeester Streng van de gemeente Medemblik en hoopt op een uitzondering in zijn gemeente. “Ik pleit ervoor om alle winkels met bepaalde regels helemaal open te gooien. Ik denk dat dat makkelijk kan. Ik heb een brief gestuurd naar de burgemeester met de vraag of we niet wat kunnen versoepelen.”