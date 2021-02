Ajax mist Tagliafico en Mazraoui tegen Lille

AMSTERDAM - Ajax-trainer Erik ten Hag kan donderdag in het Europa League-duel tegen Lille geen beroep doen op Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui. Beide vleugelverdedigers zijn geblesseerd en kunnen daarom niet in actie komen in de return tegen de koploper van de Franse competitie.

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Lille liet Ajax-trainer Erik ten Hag weten dat hij zijn twee vleugelverdedigers zal moeten missen. "Tagliafico is er niet bij en Mazraoui ook niet", reageerde Ten Hag op de vragen over zijn selectie. "Maar verder hebben we geen twijfelgevallen."

Geen voorspoedig herstel

Tagliafico speelde in de met 1-2 gewonnen heenwedstrijd tegen Lille al met een blessure. "Het herstel gaat niet zoals gehoopt. Het is niet uitgesloten dat hij er zondag tegen PSV wel bij is, maar ik kan niet zeggen dat dat de verwachting is", aldus Ten Hag over zijn Argentijnse linksachter.

Het duel tussen Ajax en Lille, met als inzet een plek bij de laatste zestien van de Europa League, begint donderdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA.