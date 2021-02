Draagvlak bezoekregel in noorden provincie het kleinst: 'Soort huishouden speelt rol'

NOORD-HOLLAND - Uitgebreid aan je eettafel dineren of borrelen met een groep vrienden behoort al een flinke tijd niet meer tot de mogelijkheden, maar sinds eind januari is de maatregel nog strenger. Ontvang per dag niet meer dan één persoon bij je thuis, luidt het dringende advies. Dat valt veel mensen zwaar, al blijkt uit cijfers van het RIVM dat het draagvlak voor de maatregel in het noorden van de provincie het kleinst is.

Iets minder dan de helft (47,2 procent) van de respondenten uit de regio Noord-Holland Noord zegt achter de adviesmaatregel maximaal één bezoeker per dag te staan. Dat is een afname van 31,4 procent ten op zichte van begin januari, toen het dringend advies nog twee bezoekers per dag was. Zo blijkt uit de cijfers van het RIVM, die inzichtelijk zijn gemaakt met Localfocus. Ook in de regio Amsterdam-Amstelland is minder dan de helft van de respondenten voorstander van de regel, al is het draagvlak met 48,4 procent iets groter.

In de regio's Kennemerland (52,7 procent) en Zaanstreek-Waterland (56,3 procent) kan het merendeel van de respondenten zich wél in de maatregel vinden, al zijn er in die regio's ook veel mensen te vinden die de maatregel niet steunen. Het draagvlak voor de maatregel is het grootst in de regio Gooi en Vechtstreek, waar 56,9 procent voorstander is.