Zes maanden voorwaardelijke celstraf voor bedreiging en gijzeling ambulancepersoneel

BROEK OP LANGEDIJK - De 34-jarige man uit Broek op Langedijk die vorig jaar november twee medewerkers van een ambulance bedreigde en gijzelde, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De twee ambulancemedewerkers stonden destijds doodsangsten uit en hebben nog altijd psychische klachten. "Deze straf moet voorkomen dat de verdachte opnieuw de fout in gaat", aldus de rechter.

In de nacht van 27 op 28 november vorig jaar belde een man naar de hulpdiensten onder het mom dat hij zich slecht voelde en een bloedneus had. Maar toen de ambulancemedewerkers bij de man kwamen, bleek hier geen sprake van. Wel roken ze een stevige wietgeur en bleek dat de man alcohol gedronken had en naast de wiet ook andere drugs had gebruikt. De twee ambulancemedewerkers stelden vragen hierover, maar de verdachte kon dit niet waarderen.

Zes minuten

Hij liep daarop naar de keuken, pakte drie grote messen en toonde deze aan het ambulancepersoneel. Hij bedreigde hen met de dood en ze mochten van hem de woning niet verlaten. Het duurde zes minuten voordat de politie er was. Zes minuten waarin de hulpverleners doodsangsten uitstonden en vreesden voor hun leven, zo verklaarden ze aan de rechter.

De verdachte zelf heeft alleen nog vage herinneringen aan het incident. Hij zei dat hij niet goed geslapen had, niet goed gegeten en de nodige drugs had gebruikt. Ook voelde hij zich niet goed geholpen door de ambulancemedewerkers voor zijn kortademigheid.