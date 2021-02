Acht maanden cel en werkstraffen voor jonge overvallers supermarkt

De jongens, Hilversummers van 17 en 18 jaar, pleegden de overval op zaterdagavond 11 juli, vlak voor sluitingstijd. Met bivakmutsen op renden ze de winkel binnen, waarna een van de twee een pistool op een vrouw achter de kassa richtte. Ze schreeuwden dat het om een overval ging en dwongen de kassière om geld uit de kassalade te geven.

Vervolgens gristen ze zelf geld uit de kassa en liepen ze naar de servicebalie. Ook daar werd een pistool op een medewerker gericht. De jongens pakten vervolgens meerdere pakjes sigaretten uit een lade.

Afgetapte gesprekken

De overval werd vastgelegd op beveiligingscamera's. De politie wist tijdens het onderzoek ook de telefoonnummers van de verdachten te achterhalen. Nadat de politie een van de twee jongens een brief stuurde met het verzoek om te getuigen over een overval, hebben de twee verdachten contact met elkaar over de telefoon gehad. Waardoor de politie de gesprekken tussen hen kon aftappen.

Daarin was te horen hoe de twee praatten over de brief. Hoewel in de brief niet stond om welke overval het ging, hadden de jongens het meteen over de 'Appie'. De ene verdachte stelde de ander nog gerust door te zeggen dat hij zich geen zorgen hoefde te maken omdat zijn naam niet werd genoemd.