Internationaal gezochte inbreker op heterdaad betrapt: "Ik vond mijn slipje in de keuken"

ZUID-SCHARWOUDE - Iris de Ridder (29) kon haar ogen niet geloven toen ze maandagavond thuiskwam in een grote ravage: er was ingebroken. "Al mijn dierbare bezittingen verdwenen", vertelt ze geëmotioneerd tegen NH Nieuws. De inbreker, een 31-jarige Roemeen, werd even daarvoor in haar woning aangehouden door de politie. Wat bleek? Er liep al een Europees arrestatiebevel tegen hem.

Iris met haar hondje - Privé archief Iris de Ridder

Iris en haar man waren op bezoek bij haar ouders en hadden net gegeten toen de buurman belde. "Rond negen uur 's vroeg hij of we thuis waren. Toen ik zei van niet vertelde hij dat er een man in ons huis was en 112 zou gaan bellen." Ondanks de avondklok snelden ze naar huis en werden ze geconfronteerd met de schade; een ingeslagen voordeur en een grindtegel op de deurmat. De inbreker kon in de woning staande worden gehouden, maar desondanks was haar huis compleet overhoop gehaald en waren er veel spullen verdwenen. "Al mijn dierbare bezittingen zijn weg. Spullen zonder echte waarde, maar voor mij van grote betekenis, zijn meegenomen in een kussensloop van mijn net nieuwe dekbedovertrek." Twee keer ingebroken Ze is er kapot van. Niet alleen nam de inbreker zo'n twintig setjes aan sieraden mee, hij kwam zelfs terug voor een tweede ronde. "Hij is door de politie bij de tweede keer op heterdaad betrapt, omdat oplettende buren licht zagen branden. Maar nadat hij de eerste keer toesloeg, heeft hij vóór zijn terugkeer mijn spullen ergens verstopt." Tekst gaat verder na afbeelding.

De grindtegel die Iris aantrof in de gang - Iris de Ridder

Een dure armband die ze onlangs weer vond en had laten opknappen, een horloge met inscriptie van toen ze afstudeerde, bedeltjes die ze van haar vriend cadeau had gekregen voor Valentijnsdag en zelfs haar gloednieuwe sneakers - het is allemaal weg. "Bepaalde spullen zijn je gewoon zo dierbaar. Elke ochtend springen de tranen weer in mijn ogen als ik mijn laatste setje oorbellen indoe." Europees arrestatiebevel Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een 31-jarige Roemeense man zonder vast woonadres is aangehouden. "Hij werd vanmiddag op vrije voeten gesteld, maar direct weer aangehouden omdat er een Europees arrestatiebevel tegen hem loopt." Morgen wordt hij in Amsterdam voorgeleid aan de rechter-commissaris. Verder verklaart de woordvoerder dat de verdenking van inbraak niet hard kan worden gemaakt, wel wordt hij aangeklaagd voor huisvredebreuk. De zaak wordt nu overgedragen. Op de vraag waarom niet kan worden bewezen dat deze man heeft ingebroken, gezien de kapotte voordeur, de grindtegel, de gestolen spullen en zijn bewezen aanwezigheid, wilde de woordvoerder niet verder ingaan.

Quote "Ik hoop dat mijn sieraden boven water komen en loof daarom een beloning uit." Iris de Ridder

Bang aangelegd is ze niet, maar dat iemand zomaar haar huis is binnengedrongen, het compleet overhoop haalde en leegroofde, hakt er goed in. "Ik ben gewoon compleet overrompeld. Het is heel confronterend om bij thuiskomst te zien dat er is ingebroken en dat je tv weg is. Er stond nota bene een stapel spullen klaar om meegenomen te worden en er lag een slipje van mij in de keuken! Zo brutaal. Wat een nachtmerrie."

Een kleine reeks uit de gestolen spullen van Iris Iris de Ridder

De dader kon door agenten op heterdaad worden betrapt en ingerekend dankzij haar oplettende buren. "Daar ben ik hen heel erg dankbaar voor. Ik hoop dat mijn sieraden uiteindelijk toch nog boven water komen." Iris doet daarom een oproep in de hoop dat iemand haar spullen herkent en bij haar terugbrengt. "Ik loof een beloning van 250 euro uit aan degene die ervoor kan zorgen dat mijn sieraden - of een groot gedeelte ervan - bij mij terugkomt.

Wie meer informatie heeft over de gestolen bezittingen van Iris (onder meer van het merk Pandora, Ti Sento en Converse All Stars) kan contact opnemen via [email protected]