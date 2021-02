Ajax - Lille onder leiding van Schotse scheidsrechter Collum

AMSTERDAM - Het duel tussen Ajax en Lille, met als inzet een plek bij de laatste 16 van de Europa League, zal gefloten worden door William Collum. De Schotse arbiter is door de UEFA aangesteld voor de return van aanstaande donderdag.

Collum floot al drie keer eerder een wedstrijd van Ajax. In oktober 2014 floot hij de Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Ajax, die met 3-1 verloren ging. Van de huidige selectie speelde Davy Klaassen toen ook mee. De 42-jarige Schot floot daarnaast Ajax in de wedstrijden tegen Rapid Wien (2015) en FK Rostov (2016) in de voorronde van de Champions League.

Ajax verdedigt in Amsterdam een 2-1 voorsprong tegen de Fransen. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 18.55 uur.