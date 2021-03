Den Helder bouwt 75 jaar aan een nieuwe stad: ingreep in het centrum

DEN HELDER - Na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog wordt er jarenlang hard gebouwd aan Den Helder. Maar aan het eind van de eeuw lijkt de stad tot stilstand te komen. Er is een nieuwe impuls nodig om de stad weer in beweging te krijgen.

Deze week blikt NH Nieuws terug op wat er na de Tweede Wereldoorlog gebeurde met Den Helder, hoe de stad herrees uit de as. Hoe de wederopbouw doorging in stadsvernieuwing. En waarom er nu een tweede 'wederopbouw' gaande is waarbij juist weer gebouwd wordt met stijlen en materialen van voor de oorlog. Vandaag deel 5: ingreep in het centrum.

"Ik weet nog dat ik hier in 2006 kwam", zegt Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad BV, het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente. "Toen was er bijna vijftien jaar niet meer geïnvesteerd in het centrum. En als er niks meer gebeurt, dan is zo'n centrum eigenlijk aan het sterven. Zo moet je je dat voorstellen. Dat is een traumatische situatie. En dat hebben we stapsgewijs opgepakt."

Voor zijn komst was het college van burgemeester en wethouders gevallen. Het bestuur van de stad stond er niet goed voor en de hogere overheden grijpen in. "De commissaris van de Koningin heeft toen gezegd: 'Dit is niet acceptabel meer'. Ook de ministeries van Defensie en VROM (volkshuisvesting) hebben toen gezegd: 'We moeten wat doen, anders gaat de stad ten onder en we hebben hier ook een belang'."

Tekst gaat door onder de video.