Venneper verdachte in grootste heroïnezaak ooit, 1.500 kilo verstopt tussen himalayazout

NIEUW-VENNEP - Een 33-jarige Venneper is volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij de grootste heroïne vangst ooit in Nederland. Bij een samenwerking tussen Britse en Nederlandse opsporingsdiensten werd 1.500 kilo heroïne onderschept in de haven van Rotterdam. De drugs hebben een straatwaarde van zo'n 45 miljoen euro.

Dat maakte het Openbaar Ministerie onlangs bekend. De man uit Nieuw-Vennep werd op een adres in het Brabantse Etten-Leur aangehouden, samen met vier andere mannen. Twee van hen zijn op vrije voeten, maar gisteren werd besloten dat de Venneper nog 90 dagen blijft vastzitten.

Zeezout

De drugs werden volgens het OM gevonden in een container gevuld met Himalayazout uit Pakistan. De verdachten kwamen op basis van informatie uit Engeland in beeld.

In het onderzoek is samengewerkt met de Britse National Crime Agency en het Nederlandse HARC-team. Laatsgenoemde is een combinatie van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam. De drugs zijn vernietigd en het onderzoek loopt door.