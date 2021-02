Aantal incidenten in Lodewijk van Deysselbuurt blijft 'onaanvaardbaar hoog'

AMSTERDAM - Het is de afgelopen maanden, ondanks het ingestelde cameratoezicht, onrustig gebleven in de Lodewijk van Deysselbuurt in Nieuw-West. In totaal zijn er vanaf eind november 2020 tot en met halverwege februari van dit jaar 76 meldingen over de groep hangjongeren binnengekomen.

Dat heeft burgemeester Halsema gisteren laten weten in een brief aan de gemeenteraad. Ze heeft daarom besloten om het cameratoezicht, dat in november vorig jaar werd ingesteld, te verlengen. Volgens Halsema zijn het aantal incidenten en de ernst van de overlast 'onaanvaardbaar hoog'. Vernielingen en treiterijen "Diverse panden aan de Burgemeester van Leeuwenlaan zijn vernield en er zijn verschillende ruiten ingegooid. Om deze reden is op 23 november 2020 voor de periode van drie maanden cameratoezicht ingesteld", schrijft Halsema. "Sindsdien hebben er nog verschillende incidenten plaatsgevonden zoals vernielingen en treiterijen. Eind januari 2021 hebben jongeren zich toegang verschaft tot het appartementencomplex aan het Confuciusplein en zaken vernield." De politie treedt sinds vorig jaar ook sneller op en jongeren werden en worden thuis bezocht door straatcoaches en de wijkagent. Halsema: "Het verlengen van de inzet van cameratoezicht is in aanvulling op de bestaande maatregelen noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde, het verhogen van het veiligheidsgevoel van de bewoners en ter voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in het gebied."

Quote "Het verlengen van de inzet van cameratoezicht is in aanvulling op de bestaande maatregelen noodzakelijk" Femke Halsema, Burgemeester

AT5 sprak in november met bewoners en ondernemers over de hangjongeren. "Als ze de kans krijgen gooien ze de ruiten in, van de auto's worden de spiegels getrapt. Dan komen ze langs met de brommer en steken ze hun voet uit", vertelde een bewoner. Pas vanaf februari van dit jaar is het aantal incidenten volgens Halsema licht gedaald, maar het is dus nog steeds te hoog. Maarsenhof Ook liet Halsema gisteren aan de gemeenteraad weten dat het cameratoezicht op Maarsenhof in Zuidoost wordt verlengd. In de straat werden camera's geplaatst nadat er in januari drie woningen werden beschoten. "De kans op herhaling is volgens de politie aanwezig. Het voorgaande levert een gevaar op voor de openbare orde. Bewoners voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving." Het cameratoezicht op Maarsenhof blijft tot 1 april, het cameratoezicht in de Lodewijk van Deysselbuurt tot januari 2022. Wel kan het op beide plekken eerder ingetrokken worden als het niet meer nodig blijkt te zijn.