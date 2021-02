De Peiling: gratis menstruatieproducten in het onderwijs?

NOORD-HOLLAND - Studenten en medewerkers van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam kunnen sinds deze week gratis tampons en maandverband pakken uit een kastje in het hoofdgebouw. Daarmee is de VU de eerste onderwijsinstelling van Nederland die gratis menstruatieproducten aanbiedt. Veel partijen zien dit het liefst op alle scholen en universiteiten gebeuren.

Menstruatie-armoede is een probleem op scholen wereldwijd. Meisjes hebben niet genoeg geld om maandverband of tampons te kopen, met als gevolg dat ze niet naar school durven als ze menstrueren. Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern gaat het in haar land om bijna 95.000 leerlingen tussen de negen en achttien jaar die om die reden school wel eens overslaan. Daarom zijn vanaf juni op alle scholen in Nieuw-Zeeland gratis menstruatieproducten verkrijgbaar. Het Schotse parlement nam vorig jaar al unaniem een wet aan die een einde moet maken aan menstruatie-armoede.

Nederlands probleem

De vraag is of en wanneer Nederland volgt. Want ook in ons land is het een serieus probleem. Negen procent van de meisjes en jonge vrouwen heeft soms te weinig geld om tampons en maandverband te kopen. Dat blijkt uit onderzoek van ontwikkelingsorganisatie Plan International en feministisch platform De Bovengrondse.

De drijvende kracht achter het menstruatiekastje in het de gangen van de VU is studentenvakbond SRVU. "Het kastje is voor iedereen toegankelijk. Voor werknemers, studenten en de VU is een open universiteit. Dat betekent dat ook non-studenten toegang hebben," vertelt Vice-voorzitter Kata Rakic aan Metronieuws. "Nederland is een verzorgingsstaat en dit is een basisvoorziening. Hopelijk geven wij een aanzetje voor de rest van Nederland."

Wat vind jij: moet Nederland het voorbeeld van Nieuw-Zeeland en Schotland volgen of moeten meisjes zelf voor hun menstruatieproducten blijven zorgen?