Geen afwijzingen meer: groeiend aantal bedrijven ontdekt nieuwe vorm van solliciteren

WEST-FRIESLAND - Steeds meer bedrijven in Noord-Holland Noord starten met een nieuwe vorm van solliciteren: open hiring. Na Patisserie Pater in Zwaagdijk zijn ook de Jumbo Monique-filialen in Zwaagdijk en Heerhugowaard overstag. Hoe het werkt? Je schrijft je in voor een baan en als er een plek vrij is, kun je meteen aan de slag. Een sollicitatiegesprek of beoordeling van je cv komt er niet aan te pas. Het moet de drempel tot de arbeidsmarkt verlagen voor mensen die nu ongewenst aan de zijlijn staan.

Open hiring is vorm van solliciteren die is overgewaaid uit Amerika. Dit houdt het kortgezegd in: je stapt binnen bij een bedrijf, zet je naam op de lijst voor een baan. Je gaat naar een informatiebijeenkomst waar alleen jij de vragen mag stellen. De werkgever heeft geen andere gegevens dan je naam. Op volgorde van inschrijving kun je aan de slag zodra er een plek vrij is. Er is geen sollicitatiegesprek en geen beoordeling van je cv.

Open Hiring in Noord-Holland Noord Bij Patisserie Pater in Zwaagdijk-Oost kun je sinds januari solliciteren via Open Hiring. Iedere donderdagochtend kun je je inschrijven voor een baan. Onlangs volgden ook de twee Jumbo Monique-filialen in Zwaagdijk-Oost en Heerhugowaard. Naar alle waarschijnlijkheid sluit binnenkort een schoonmaakbedrijf aan. Organisaties die er op de achtergrond bij betrokken zijn, zijn de Hoornse woningcorporatie Intermaris, de Westfriese Bedrijvengroep en WerkSaam Westfriesland.

"Wat we in Nederland zien, is dat we steeds meer toegaan naar een skillsgedreven arbeidsmarkt, niet diplomagedreven", vertelt de hoogleraar Arbeidsmarkt. "In Nederland zal het over anderhalf jaar zo zijn dat we kunnen matchen op vaardigheden. Stel, ik heb een goede teamleider nodig. Al is hij aardbeienplukker geweest, dat maakt dan niet uit. Ik denk dat we steeds meer gaan kijken naar de competenties die iemand heeft."

Ton van Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University ziet de ontwikkelingen vol verwachting tegemoet. "Het is vernieuwend vanwege het principe 'no questions asked', zoals ze in New York zeggen. Je kunt het gewoon proberen, je krijgt een kans."

Met name de groep ouderen en mensen die om wat voor reden dan ook uit het arbeidsproces zijn weggevallen hebben volgens Zwolsman moeite om zich weer op de arbeidsmarkt te begeven. "Want hun cv past niet meer en aan de andere kant van de tafel zeggen ze: er is er altijd eentje die beter aansluit op wat wij vragen."

Maar een hartchirurg worden via open hiring, dat zit er uiteraard nog niet in. Het gaat met name om productiewerk, zoals ook bij Patisserie Pater het geval is. Om te kijken of het een match is tussen werk en werkzoekende, is er een informatieavond.

"De werkzoekende kan hier alleen de vragen stellen", vertelt Zwolsman. Aan de hand daarvan beslist de sollicitant zelf of hij het werk aankan. "Eenderde valt nog af in de eerste week, omdat ze zich oriënteren en zien dat ze het werk niet prettig vinden."

Motivatie is het sleutelwoord

Open hiring lijkt vooral de werkzoekende veel voordelen te bieden, maar wat zit er in het vat voor de werkgever? Bedrijven kunnen via WerkSaam Westfriesland de hulp inschakelen van een lifecoach, die de medewerkers kunnen raadplegen als ze vragen hebben.

De werkgever moet extra investeren in het inwerktraject, maar veelal gaat het om werkzaamheden die veel mensen goed onder de knie krijgen. Bovenal moet motivatie de basis zijn van open hiring. "Mensen nemen zelf het initatief om naar een werkgever toe te gaan. Dus die weet: die heeft er zin in. In de praktijk zie je dat mensen een heel eind komen, omdat ze gemotiveerd zijn."

Vanmiddag volgt een reportage over open hiring in West-Friesland. Patisserie Pater in Zwaagdijk opent iedere donderdag de deuren voor mensen die een baan zoeken. Inmiddels hebben 96 mensen zich aangemeld voor een baan.