FC Volendam-matchwinner El Azzouzi: "Wat moet je nou in dertig seconden doen?"

VOLENDAM - Binnen een halve minuut draaide de uitslag van FC Volendam - Jong Ajax volledig om. Van 1-2 werd het in blessuretijd 3-2. Invaller Zakaria el Azzouzi tikte de winnende goal binnen. "Iedereen kwam op me af rennen. Het was even een geluksmomentje", aldus de matchwinner.

"Het was even een geluksmomentje"

"Na de 2-2 vroeg ik aan de scheids: hoe lang nog? Hij zei: dertig seconden. Ik dacht: wat moet je nou in dertig seconden doen? Het enige wat je kunt doen is naar voren rennen en hopen op zo'n moment en dat gebeurde."

De wedstrijd waar Jonk in bovenstaand interview verwees, was op 26 augustus 1987. FC Volendam boog in het laatste kwart van de wedstrijd een 2-4 achterstand tegen Roda JC om in een 5-4 zege. In de 85e minuut maakte Jonk vanaf de strafschopstip de winnende goal.

Tol transfervrije bankzitter

Opvallend was dat Jonk tegen Jong Ajax met Franco Antonucci en Marco Tol op de bank begon. De Belg was niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen, waardoor Calvin Twigt zijn basisdebuut maakte. Dat Tol niet startte had ook te maken met het feit dat de centrale verdediger twee aanbiedingen om zijn aflopende contract bij FC Volendam te verlengen, heeft afgeslagen.