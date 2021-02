Jong Ajax-trainer Van der Gaag: "Als je de 3-2 zo weggeeft, houdt het op"

VOLENDAM - De drie punten leken op weg naar Amsterdam, maar Jong Ajax gaf in een sensationele slotfase de overwinning uit handen tegen FC Volendam. "Het is te makkelijk om dit onder de noemer van leermomenten te plaatsen. Dit hebben we tegen Go Ahead Eagles ook gehad", vertelt trainer Mitchell van der Gaag in gesprek met NH Sport.

"Als je kijkt naar de wedstrijd vond ik ons de betere ploeg", begint Van der Gaag. "In de tweede helft drukten we door. We scoorden twee prima goals, dan weet je dat Volendam gaat forceren. Daarna kregen we nog kansen om het af te maken. Als we hier hadden gestaan en het was een gelijkspel geworden, was ik zwaar teleurgesteld. Moet je nagaan als je hem ook nog verliest."

De nederlaag was niet te wijten aan de inzet van de spelers. "Ze hebben keihard gewerkt om een goed resultaat neer te zetten. De eerste helft hadden we meer balbezit zonder grote kansen. We waren de dominante ploeg en wisten dat Volendam op de counter wilde spelen. Ik snap dat er teleurstelling was van de 2-2, maar als je zo de 3-2 weggeeft houdt het op."

