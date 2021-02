Hackers hadden toegang tot wachtwoorden van HvA en UvA

"We hebben eerst gewacht tot het lek dicht was, daarna hebben we onze medewerkers en studenten gevraagd om nieuwe wachtwoorden aan te maken", zegt een woordvoerder van de HvA. Het gaat om alle studenten en medewerkers, in totaal bijna honderdduizend mensen. Of de cybercriminelen ook daadwerkelijk wachtwoorden van studenten en medewerkers in handen hadden is niet duidelijk.

Het Security and Operations Centre van de onderwijsinstellingen ontdekte vorige week woensdag de cyberaanval. Het ging volgens de UvA om "professionele hackers die uit waren op financieel gewin."

Nadat bekend werd dat er een cyberaanval had plaatsgevonden, kwamen er meerdere phishingmails in omloop. Andere hackers probeerden van de situatie gebruik te maken door zogenaamd e-mails van de opleiding te versturen met het verzoek om het account te controleren of het wachtwoord te wijzigen. "We vragen jullie alert te zijn", schrijft de onderwijsinstelling.