Scholen zijn blij weer open te kunnen, maar zijn er nog niet helemaal uit hoe

NOORD-HOLLAND - Middelbare scholen zijn blij dat ze hun leerlingen binnenkort weer mogen ontvangen. Binnen moeten leerlingen en docenten anderhalve meter afstand houden. Om dat te garanderen zijn sommigen scholen nog op zoek naar geschikte locaties. "Zonder gym kunnen we immers ook lesgeven in de sporthal", zegt directeur Hans van Beekum van de Helderse scholenkoepel Scholen aan Zee.

Om eventuele leerachterstanden weg te werken zal in Den Helder in het begin vooral worden gefocust op vakken als wiskunde, Engels en Nederlands. Maar er komt ook aandacht voor het feit dat leerlingen elkaar al lang niet meer hebben gezien.

Daarom overwegen de Helderse middelbare scholen om een extra ruimte te huren om in les te geven, als ze de gymruimte niet kunnen gebruiken. "Als we alle kinderen willen lesgeven, dan hebben we te weinig lokalen. Ik verwacht dat we de lessen dan in ploegendienst moeten geven," aldus directeur Van Beekum.

Ook de scholen in 't Gooi zijn aan het zoeken naar locaties om zoveel mogelijk leerlingen fysiek les te kunnen geven. "In een normaal klaslokaal is dat bij ons niet te realiseren", vertelt Jan Adels, rector van het Willem de Zwijger College. "Daarom zijn wij nu in gesprek met de Spieghelkerk om ook daar les te gaan geven."

"De docenten vinden het heel fijn als ze de kinderen weer in levenden lijve kunnen ontmoeten, maar ze gunnen het de kinderen ook van harte dat ze elkaar weer kunnen zien", vertelt Van Beekum. "Het sociaal-emotionele aspect is minstens, zo niet meer, belangrijk dan het cognitieve aspect."

Gooise scholen willen maximaal aantal dagen open: les in een kerk of de Vorstin

Het Willem de Zwijger College in Bussum is helemaal klaar om weer open te gaan. “We willen zo gauw mogelijk weer normaal lesgeven aan de leerlingen”, vertelt Adels. “Wij hebben twee à drie weken voor de voorjaarsvakantie heel uitgebreid met ouders, leerlingen en docenten gepraat. Op basis daarvan hebben we een plan gemaakt zodat de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs krijgen met de beperkingen die er zijn.”

Jan-Mattijs Heinemeijer, bestuurder bij het Mendel College in Haarlem, voorziet minder problemen bij de gedeeltelijke heropening van de scholen. "We zijn koning in het improviseren. We hebben looproutes, spatschermen, mondkapjes op en we zorgen voor afstand tot het personeel."



Toch vinden sommige docenten van de Haarlemse school het nog wel spannend. Zij zijn zelf op leeftijd of hebben mensen in hun omgeving op leeftijd. Zij mogen ervoor kiezen om online les te blijven geven, maar geen enkele docent heeft voor die optie gekozen. "De behoefte om het oude beroep weer op te pakken is groot. Die staat toch wel hoog bovenaan."