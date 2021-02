Sensationele slotfase bezorgt FC Volendam overwinning op Jong Ajax

Bij Volendam zaten basisspelers Marco Tol en Franco Antonucci (oud-Ajax) op de bank. De huurling van Feyenoord werd vervangen door basisdebutant Calvin Twigt. Mike Eerdhuijzen (blessure) en Samir Ben Sallam ontbraken in de wedstrijdselectie. Martijn Kaars (geblokt schot) en Denso Kasius (redding) werden in de openingsfase gevaarlijk.

Knotsgekke slotfase

De beloften uit Amsterdam begonnen sterker aan de tweede helft. Na een combinatie met Sontje Hansen kon Ekkelenkamp uithalen, maar doelman Joey Roggeveen kon redden. Enric Llansana kreeg vervolgens een kans. Dit schot werd ook gekeerd door Roggeveen. In de zestigste minuut konden de Amsterdammers wél juichen na een treffer van Naci Ünüvar op aangeven van Hansen: 0-1. Volendam werd hierna gevaarlijk via Murkin, maar zijn voorzet werd voorlangs gekopt door Kaars. Invaller Kian Fitz-Jim maakte de avond nog vervelender voor de Volendammers door tien minuten later de voorsprong te verdubbelen: 0-2.

In de tegenstoot ging Brian Plat over het been van Youri Baas. Scheidsrechter Robin Gasner vond het te weinig voor een penalty. Invaller Zakaria El Azzouzi bracht vijf minuten voor tijd de spanning terug nadat een vrije trap van Antonucci door Darius Johnson werd verlengd: 1-2. Samuele Mulattieri zorgde in de 94ste minuut voor de gelijkmaker. De aftrap van Jong Ajax werd vervolgens slecht genomen, waardoor El Azzouzi in de laatste seconden met zijn tweede treffer van de avond Volendam alsnog de overwinning bezorgde: 3-2.

Door de zege staat FC Volendam steviger op de achtste plaats en is de voorsprong op concurrent Telstar vergroot tot zes punten. De ploeg van Wim Jonk staat nu één punt achter Roda JC, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld. Jong Ajax staat op de elfde plaats.

Bekijk hieronder de ontknoping van FC Volendam-Jong Ajax