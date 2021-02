Blijheid en twijfels: de masseurs, kappers, tatoeërders en rij-instructeurs mogen weer

Niet alleen de kappers en schoonheidsspecialisten mogen open. De autorijlessen mogen ook weer hervat worden. Rijschoolhouder Tom Keizer uit Zaandam is heel blij met het nieuws. "Eindelijk mogen we weer!" Dat hij open mag, komt als een grote verrassing. Toen hij gisteren met NH Nieuws sprak had hij dat niet verwacht."Nu is het heel hectisch, mijn telefoon staat niet stil."

Veel opgeluchte reacties bij ondernemers toen het nieuws vanmiddag naar buiten kwam dat contactberoepen weer open mogen. "Bij mij heerste wel echt een jubelstemming", zegt schoonspecialiste Kim Tocino. Toen gisteren bekend werd dat alleen kappers hun deuren mochten openen , kwam dat hard bij haar aan. Vandaag is dat totaal anders, al houdt ze nog wel een slag om de arm. "Je hoort ook dat we aan de voet van de derde golf staan. Het blijft dus wel heel spannend hoe lang we open kunnen blijven", zegt ze.

Pieter van 't Oosten heeft een rijschool in Haarlem en is 'dolblij' dat hij weer mag beginnen. "Ik werd dat thuiszitten wel zat." Ondanks de blijdschap maakt ook hij zich zorgen over hoe lang hij mag blijven lesgeven. "Het is een bijzondere situatie. Op 3 maart gaan we open, maar op 8 maart is er alweer een nieuwe persconferentie. Dat geeft wel een hoop onzekerheid. Het is een beetje leven tussen hoop en vrees."

Raamexploitant Frans Snel maakt zich zorgen. "Voor de dames is het heel erg, daar maak ik me zorgen om." Op de dag dat de kappers open mogen, zal hij als protest het licht weer aan doen. "Dan hang ik ook een spandoek op, maar ik denk niet dat de regering het kan interesseren." Volgens hem moet er onderzoek gedaan worden naar de risico's van het sekswerk. "Niemand heeft het hier ooit onderzocht."

Voor de sekswerkers blijft het de komende periode moeilijk. Als enige contactberoep mogen zij nog niet aan het werk. Kremena is sekswerker in Alkmaar en wil het liefst weer aan het werk. "Ik hoop dat het snel beter wordt voor iedereen. Ik mis de Achterdam. Ik mis mijn werk. We kunnen helemaal niets ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen. Ik wil gewoon weer werken."

"Het lijkt een beetje op een test of het kan. Straks moet ik over twee weken weer dicht"

Veel ondernemers hebben een lastige periode achter de rug. René Erkmap heeft een tattooshop in Haarlem en hij vond de afgelopen periode behoorlijk zwaar. "Tatoeëren, sporten en reizen: de drie dingen die ik het liefst doe, dat kon allemaal niet meer." René springt een gat in de lucht met het vooruitzicht dat hij eindelijk weer open mag. "Eindelijk kan ik weer mijn ei kwijt." Maar ook hij is sceptisch. "Het lijk een beetje op een test of het kan. Straks moet ik over twee weken weer dicht. Ik begrijp het op zich wel maar het is lastig. Ik leef maar gewoon van dag tot dag."

De Hoofddorper Edward Blackstone is sportmasseur en opgelucht met het nieuws. "Eindelijk weer open", zegt hij. Het zat hem de afgelopen tijd dwars dat hij als sportmasseur niemand mocht behandelen. "Wij zijn normaal gesproken een verlengstuk van de fysiotherapeuten. We mogen bijvoorbeeld ook cliënten doorverwijzen. Maar we werden niet gezien als een medisch contactberoep."

Korter lontje

Hij vertelt dat het de afgelopen periode moeilijk voor hem was. "Ik heb een buffer op kunnen bouwen, dus ik heb het gered. Maar ik zie mensen om mee heen die omvallen of mensen die hun baan kwijtraken en hun huis moeten verkopen." Edward heeft er daarom moeite mee dat sommige mensen zich helemaal niet aan de maatregelen houden. "Ik merk wel dat mijn lontje korter is geworden naar die mensen. Dat vind ik heel lastig om te zien."