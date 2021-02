Ruimtegebrek grootste zorg voor scholen: "We moeten wellicht ruimte erbij huren"

NOORDKOP - Wat als de anderhalvemeterregel blijft en ook de gymlessen doorgaan? "Dan moeten we wellicht ruimte erbij huren", zegt directeur Hans van Beekum van de Helderse scholenkoepel Scholen aan Zee. Ruimtegebrek zal de grootste zorg zijn van scholen. "Zonder gym kunnen we immers ook lesgeven in de sporthal."

Als er maar een beperkt aantal leerlingen in de klaslokalen les mogen krijgen, zullen de scholieren moeten worden verspreid over de school. Met als gevolg dat er te weinig ruimte is. "Wanneer je niet hybride (helft online,helft op school, red.) lesgeeft, zou je moeten lesgeven in meerdere lokalen", zegt Hans van Beekum van Scholen aan Zee. "Bij havo/vwo-klassen gaat dat vrij goed, op het vmbo is dat soms wat lastiger. En als we alle kinderen willen lesgeven, hebben we te weinig lokalen. Ik verwacht dat we de lessen dan in ploegendienst moeten geven."

Daarbij scheelt het per locatie wat er moet worden besloten: Mavo aan Zee is namelijk een krappere school dan Lyceum aan Zee. Toch is hij niet bang dat de scholenkoepel daadwerkelijk met ruimtegebrek zal kampen. Van Beekum: "Ik denk dat we daar wel uit komen."

Tekst gaat verder onder het kader.