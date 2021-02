Aantal besmettingen stijgt: meeste vinden plaats in thuissituatie, gevolgd door werk

ZAANSTREEK-WATERLAND - In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio vinden de meeste besmettingen thuis plaats. Het risiconiveau 'zeer ernstig' is net als voorgaande weken nog van toepassing.

In Landsmeer zijn, net als vorige week, de meeste besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar de afgelopen week 461 mensen positief getest op corona. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 53 mensen positief hebben getest. In de periode daarvoor waren het er 51.

In buurgemeente Oostzaan zijn naar verhouding de minste besmettingen van de regio geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar de afgelopen week 165 inwoners positief getest, dat komt in de praktijk neer op 16 mensen. Vorige week waren dat er nog 12.

Hoewel deze week er met 11 procent meer werd getest, laat de GGD weten dat maar vijftig procent van de mensen met klachten zich laten testen op het virus. Hierdoor is het aantal besmettingen mogelijk hoger. Op dit moment staat Zaanstreek-Waterland op de tweede plek van de regio's met het hoogst aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: