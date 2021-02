Gooise scholen willen maximaal aantal dagen open: les in een kerk of de Vorstin

GOOI - Geen klaslokaal, maar les in een kerk, hotel of restaurant. Middelbare scholen in 't Gooi willen het liefst zoveel mogelijk leerlingen kunnen ontvangen. Nu de schooldeuren weer deels open mogen, met in acht neming de nodige extra maatregelen, wordt overal naar ruimtes gezocht om zoveel mogelijk dagen fysiek les te kunnen geven.

De leerlingen moeten namelijk anderhalve meter afstand van elkaar houden en dat zorgt logistiek voor de nodige complicaties. "In een normaal klaslokaal is dat bij ons niet te realiseren", vertelt Jan Adels, rector van het Willem de Zwijger College. "Daarom zijn wij nu in gesprek met de Spieghelkerk om ook daar les te gaan geven."

Als ze namelijk alleen in de eigen gymzalen klaslokalen opstellen, kunnen veel leerlingen minder vaak fysiek onderwijs volgen. "We hebben onvoldoende grote ruimtes en hoe meer leerlingen we uit de school kunnen halen en op een andere plek kunnen onderwijzen, hoe meer ruimte er ook weer in de school is.

Minimaal 3 dagen open

De creativiteit voor nieuwe leslokalen stopt in 't Gooi niet in Bussum. Annet Kil van de Gooise Scholen Federatie geeft ook aan druk bezig te zijn met het zoeken naar alternatieven. "Locaties als de Vorstin, de Witte Bergen, maar ook alle kerken die toegankelijk kunnen zijn voor onderwijs."

Waar het kabinet dan ook adviseert om een tot anderhalve dag open te zijn, hoopt Kil op veel meer dagen. "We zijn aan het zoeken naar het maximale, als het drie dagen kan, dan is dat het streven. Als het meer dagen kan ook."

Bekijk hier onder een reportage over de zoektocht naar creatieve leslokalen.