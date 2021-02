Slachtoffers van overval op buurtsuper niet onder de indruk: "Ik was vooral verrast"

BUSSUM - Alsof er niets gebeurd was, hebben ze nog de hele dag 'gewoon' gewerkt: vader Lutfi en zoon Ömer Gunes van de Bussumse supermarkt De Buurtsuper blijken niet echt onder de indruk van de overval die vanmiddag plaatsvond in hun zaak. "Toen ik mijn zoon hoorde roepen, dacht ik eerst dat hij een grapje maakte", vertelt Lutfi. Ömer vertelt dat hij meer verrast dan geschrokken is.

Als de overvaller de winkel binnenkomt, loopt hij met een stevige pas meteen door naar de kassa. "Achter de kassa liet hij mij als dreigement een groot mes zien", vertelt Ömer terwijl hij op zijn telefoon de beelden van de overval liet zien. "Hij beveelde mij ook de kassa open te doen, maar dat had hij nog niet gezegd of hij deed het mes alweer in zijn broekzak. Ik dacht daarom dat het een grapje was. Hij pakte achter de kassa daarna een paar pakjes sigaretten weg en vertrok weer."

De overvaller sloeg vanmiddag vlak voor het middag uur toe. Ömer zat op dat moment achter de kassa. De 14-jarige scholier heeft herfstvakantie en helpt zijn vader graag. Het is betrekkelijk rustig in de winkel op het moment van de overval. Ömer zit wat onderuit gezakt en kijkt op zijn telefoon als hij in zijn ooghoeken de overvaller binnen ziet komen.

Op het moment dat de overvaller weer vertrekt, komt er net weer een groepje klanten de supermarkt binnen. Ze hebben niet door wat er een paar seconden eerder gebeurd is. Ook Ömer kijkt nog wat verdwaasd om zich heen. Wel roept hij meteen zijn vader, die op het moment van de overval achterin de winkel bezig is. Ook zijn vader reageert eerder verrast dan geschrokken. "Ömer haalt wel vaker grapjes met mij uit, zo is hij. Ik dacht dat hij nu ook een grapje maakte. Pas toen ik de beelden van de beveiligingscamera bekeek, zag ik dat het echt was", vertelt Lutfi.

Rustig blijven

Lutfi is trots op zijn zoon dat hij zo rustig is gebleven. "Ik heb het wel vaker tegen hem gezegd: als er een overvaller komt, laat hem maar zijn gang gaan. Dat geld wat ze eventueel meenemen is veel minder belangrijk dan dat jijzelf gevaar loopt", vertelt hij. "Dat hij ook zo rustig bleef, vind ik echt heel goed. En het was ook een mooie les voor hem. Ik heb hem heel vaak gezegd dat hij werk moet maken van zijn school en studie, zodat hij zelf niet dingen hoeft te stelen of zo'n overval hoeft te plegen. Nu weet hij waarom ik altijd tegen hem zeg dat hij moet leren, leren en nog eens leren. Dan hoeft hij zulke dingen niet te doen."

Van de overvaller ontbreekt nog altijd elk spoor. Vader en zoon Gunes hebben echter wel een vermoeden wie het was. "Ik herkende de houding van die jongen", vertelt Lutfi. "Het is een jongen die hier uit de buurt komt. Hij staat hier verderop wel eens met een groepje jongeren te hangen. Maar dat kunnen we niet bewijzen. De politie doet er nu onderzoek naar."