Buurtbewoners balen van bomenkap op de Nieuwezijds Voorburgwal

AMSTERDAM - Om ruimte te maken voor werkzaamheden zijn vijf bomen aan Nieuwezijds Voorburgwal deze week gerooid. Het gaat om gezonde bomen die in de weg stonden. "Ik ga ze missen, vooral in de zomer waren de bomen prachtig als ze vol in blad stonden", zegt een buurtbewoner. Voor de vijf verdwenen bomen komen op termijn twintig nieuwe bomen in de plaats.

De Nieuwezijds Voorburgwal wordt de komende tijd ingrijpend verbouwd. Dat er bomen worden gekapt was netjes bij de buurt aangekondigd en de buurt was op de hoogte. Ook beloofde de gemeente dat voor de vijf gekapte bomen andere bomen in de plaats geplant worden. "Maar", zegt een buurtbewoner op leeftijd, "het gaat jaren duren voordat die zo groot zijn als de bomen die nu verdwenen zijn, dat ga ik niet meer mee maken."

Deze bewoner is wel te spreken over de manier waarop de gemeente de kap van de bomen heeft aangekondigd. "In een keurige brief is uitgelegd dat er een aantal bomen gekapt moest worden in het kader van de werkzaamheden aan de oranje loper door het centrum".

Ruimte voor fietser en voetganger

De Nieuwezijds Voorburgwal nieuwe stijl wordt groener en er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er worden 68 parkeerplaatsen opgedoekt. Voortaan moet in parkeergarage Rokin geparkeerd worden. Bij de Postzegelmarkt komt zelfs een nieuw parkje: het Postzegelparkje. In het nieuwe openbare groen komt een waterpomp en een verlaagde speelplek die ook dient als waterberging bij hevige regenval. Voetpaden worden breder en er komt een tweerichtingsfietspad tussen de Rosmarijnsteeg en Spui. Zo ontstaat er één doorgaande fietsroute van het Centraal Station naar Munt.

Om van al dat moois te kunnen genieten moet de Amsterdammer wel een beetje geduld hebben. Het werk is in januari begonnen en de gemeente hoopt dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond. Voorlopig blijft de Nieuwezijds Voorburgwal dus een straat om te vermijden.