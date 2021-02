Gooise gemeenten melden kleine stijging coronagevallen, Hilversum heeft flinke daling

'T GOOI - Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week in nagenoeg alle Gooise gemeenten licht toegenomen. Alleen Hilversum doorbreekt die trend en meldt juist een fikse daling van het aantal nieuwe besmettingen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Weesp heeft over de afgelopen week van de hele regio relatief het hoogste aantal coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 222,9 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar afgelopen week 44 personen positief zijn getest op corona. Een week geleden waren dat nog 29 mensen.

Naast Weesp hebben ook Huizen en Wijdemeren nog relatief veel besmettingen. Afgelopen week werden daar respectievelijk 215,6 en 213,5 mensen per 100.000 inwoners positief getest op het virus. Het gaat in Huizen om 89 mensen en om 52 mensen in Wijdemeren.

Flinke daling in Hilversum

Hilversum doorbreekt de trend van de stijging die bij andere gemeenten te zien is en meldt juist een fikse daling van het aantal positieve tests de afgelopen week. In het dorp zijn de afgelopen week per 100.000 inwoners 129,9 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er in Hilversum de afgelopen week 118 personen positief zijn getest op corona. Dat waren er vorige week nog bijna de helft meer.

Opvallend is dat de fikse daling in Hilversum de stijging in de andere gemeenten weer 'compenseert'. In totaal waren er afgelopen week in 't Gooi 444 nieuwe positieve tests op het coronavirus, een week eerder waren dat er slechts twee meer.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: