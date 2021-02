Kinderen Martin Griep over moeder: "Ze gaat de moord op onze vader nooit bekennen"

Tijdens de vorige zitting, begin december, leidden de woorden van hun 62-jarige moeder nog tot grote woede van haar kinderen. Die zouden volgens de vrouw leugens over haar verspreiden. "Ze is knettergek", zei één van de dochters toen.

Ook nu sprak Mijntje B., die de zitting vanuit de gevangenis via een beeldverbinding bijwoonde, weer over haar kinderen: "Wat mijn kinderen ook zeggen, ik heb m'n man niet omgebracht. Ik word in de media afgeschilderd als een grote crimineel die op geld uit was. Heel verschrikkelijk, en dat is een leugen. Ik hield van mijn man", vertelde ze.

Mijntje B. geholpen bij daad

Volgens het Openbaar Ministerie zou ze Eerste Paasdag met Martin Griep hebben afgesproken om de scheiding te bespreken. Eenmaal daar zou ze haar man hebben doodgeschoten. Daarbij zou ze zijn geholpen door familievriend Marcus P. Hij zou haar geholpen hebben met het verkrijgen van een wapen en ook het gezamenlijk weggooien van bewijsstukken.

P. heeft al meerdere malen verklaard dat het Mijntje B. was die de trekker overhaalde. Motief zou volgens de Officier van Justitie het nabestaandenpensioen van Martin Griep zijn die ze zou ontvangen na zijn dood. Maar ook jaloezie omdat haar bijna ex-man een relatie met een andere vrouw had.

Vertraging door wachtlijst

Ook werd duidelijk dat de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vertraging oploopt en pas op zijn vroegst na de zomer zal plaatsvinden. Mijntje B. gaat psychisch onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Dat zou eigenlijk in januari starten, maar door lange wachtlijst lijkt dat nu pas eind april te worden.

De advocaat van Marcus P. vond dan ook dat zijn cliënt in de tussentijd vrij zou moeten komen, omdat zijn rol beperkt is. Maar daar gaat ging de rechter niet in mee. Mijntje B. vroeg zelf ook om vrijlating. "Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik weet ook niet wat Marcus P. heeft gedaan, of hij mijn man vermoord heeft. Maar ik wil niet veroordeeld voor iets wat ik niet gedaan heb. Ik heb m'n man niet omgebracht en zou graag naar huis willen."

Ook in haar geval vond de rechter dat ze langer in voorarrest moet blijven. Haar verdenking wordt bovendien verder uitgebreid met verboden wapenbezit. De volgende tussentijdse pro forma-zitting is op 23 mei. Dan wordt opnieuw gekeken naar het onderzoek en of de verdachten wel of niet vast blijven zitten.