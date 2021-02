'Airport Library' kan de komende vier jaar vooruit met nieuwe subsidie

De 'Airport Library' opende in 2010 en had als doel om internationale transferreizigers kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur. Het was de eerste luchthavenbibliotheek ter wereld.

"De collectie bestaat uit Nederlandse literatuur vertaald in zo'n veertig verschillende talen en (foto)boeken over de Nederlandse cultuur en geschiedenis", stelt het Nederlandse Letterenfonds dat sinds januari 2020 verantwoordelijk is voor de bibliotheek. In een normaal jaar komen er 'enkele honderdduizenden bezoekers'.

Het ministerie van OCW heeft met de nieuw toegekende subsidie van 155.000 euro per jaar de bibliotheek voor de komende vier jaar veiliggesteld.