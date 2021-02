Kwartetten met Godfried Bomans, Malle Babbe en Yvonne van Gennip

In het kaartspel kan je verzetshelden als Hannie Schaft, schrijvers als Godfried Bomans en grote ondernemers uit vervlogen tijden verzamelen. Ook Malle Babbe en belangrijke personen die te maken hebben met de oude Droste chocoladefabriek zitten erin. Je leert ook nog iets over Haarlemse straatnamen.

Zocher en Teyler

“Nog even en dan zijn we weer open. Intussen heeft Museum Haarlem niet stilgezeten en met zoveel beroemde Haarlemmers kon het niet uitblijven: een eigen kwartetspel”, zeggen ze zelf.

Het kwartet zit vol met weetjes. Wist je dat Zocher niet alleen een bar&kitchen is? En dat de grondlegger van Teylers Museum een van de vele Haarlemse weldoeners was aan wie het Teylers Hofje bestaansrecht ontleent? Er is ook een categorie drukkersstad bij elkaar te kwartetten.

“Wees gerust, met de gelande lente en de schaatsen weer in het vet zijn wij de koningin van Calgary niet vergeten. Bij de sporthelden: onze levende legende, Yvonne van Gennip”, zo maakt het museum iedereen enthousiast.