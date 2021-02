Commissielid Michiel van Reenen weg bij partij na Facebookpost over Holocaust

Vandaag werd bekend dat ze hebben besloten om de samenwerking te verbreken. “Michiel is compromisloos en duikt in alle discussies, zowel privé als in commissie. Dat gestrekte been wil wel eens verkeerd geïnterpreteerd worden. Daarbij moet je in de politiek juist wel compromissen kunnen. We hebben dit besloten zodat we ons op de stad kunnen richten in plaats van op onszelf”, aldus Aynan.

Van Reenen, die namens Jouw Haarlem in de commissie bestuur zat, deed afgelopen vrijdag op Facebook de uitspraak: “ Soms denk ik dat ik heel goed zou zijn geweest als planner van de Holocaust” (zie post hieronder). De fractievoorzitter van Jouw Haarlem, Moussa Aynan, reageerde hier geschokt op en is diezelfde avond met hem in gesprek gegaan.

De betreffende Facebookpost was, volgens Van Reenen, eigenlijk bedoeld om discussie uit te lokken over het goede en het kwade in de mens. "Ik vind de Holocaust juist afschuwelijk. Mijn hele leven ben ik al geïnteresseerd in de discussie of de mens van nature goed of slecht is. Ik ben van mening dat iedereen, onder de juiste omstandigheden, die bewaker had kunnen zijn en dus kwaad in zich heeft. Mijn post was bedoeld als bijdrage aan het debat, dat juist nu gevoerd moet worden, nu extreemrechtse partijen weer deel uitmaken van onze maatschappij."

Iedereen blij

Nadat de Facebookpost in het nieuws kwam liepen de gemoederen hoog op en werd de situatie onhoudbaar. Van Reenen bevestigd dat ze in goed overleg besloten hebben om de samenwerking te beëindigen. "We moesten Jouw Haarlem beschermen. Daar heb ik gisteren met Moussa over gesproken en samen hebben we het bericht opgesteld dat onze wegen zouden scheiden. Ik zal Jouw Haarlem ook blijven ondersteunen. Maar ik ben blij dat ik nu geen politicus meer ben. Dan hoef ik niet meer politiek correct te zijn. Iedereen blij."