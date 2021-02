Meer stemlokalen en potlood mee: zo bereiden Gooise gemeenten zich voor op verkiezingen

HILVERSUM - Verkiezingen zien er dit jaar anders uit door de coronamaatregelen. Er zijn minder stemhokjes per locatie en in sommige gemeenten mag je je eigen potlood meenemen of krijg je er een en mag je die mee naar huis nemen.

In Hilversum pakken ze het grondig aan. Zo worden de rode stempotloden gereinigd door middel van een speciale desinfectiebox. Deze box desinfecteert binnen 30 seconden 20 stempotloden. Als je in Laren of Blaricum gaat stemmen heb je geluk: daar krijg je een eigen potlood en die mag je mee naar huis nemen.

Ook zijn er tijdens de verkiezingen extra hygiënemaatregelen. De stemhokjes moeten ieder halfuur door een stembureaulid worden schoongemaakt en de toiletten om de vier uur. Daarnaast hoef je je identiteitsbewijs alleen maar te tonen, zijn er spatschermen en staan de stemhokjes verder uit elkaar. Elk stembureau heeft een persoon extra die toezicht houdt op al deze maatregelen.

Locaties

Er wordt vanuit de overheid aanbevolen dat een stembureau minimaal 80 m2 is en goede ventilatie heeft. Het liefst met twee deuren voor een aparte in- en uitgang. In Huizen zijn er door de extra maatregelen twee stemlocaties minder dan normaal. De gemeente laat weten dat dat met de ruimte te maken hebben. Logistiek is het dan ook een hele uitdaging.

In de gemeente Gooise Meren zijn er juist meer stembureaus open dan normaal. Vier stembureaus extra om precies te zijn. En in Weesp kun je dit keer op twee mobiele locaties het rode vakje inkleuren.

Kosten

Door al deze maatregelen zijn de kosten voor het organiseren van de verkiezingen ook hoger. Huizen denkt zo rond de 50.000 euro extra kwijt te zijn. En in de gemeente Wijdemeren verwachten ze tenminste 35.000 euro aan extra kosten. In Gooise Meren geven ze geen precies getal, maar ze schatten in dat de kosten minimaal twee keer zo veel zijn dan bij een normale verkiezing. Vanuit het Rijk worden gemeenten hierin gecompenseerd.