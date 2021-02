Noordwest Ziekenhuisgroep krijgt observatie- en herstelafdeling voor ouderen

ALKMAAR - Ouderenzorgorganisatie De Zorgcirkel opent op 1 maart een observatie- & herstelafdeling in Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. "De afdeling richt zich op een spoedig herstel en snelle terugkeer naar huis van ouderen. De samenwerking is een voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek, door de juiste zorgverlener", aldus Jurgen Sernee, lid raad van bestuur.