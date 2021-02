Gewapende overval op Bussumse buurtsuper, verdachte met buit op de vlucht

De overval vond vlak voor het middaguur plaats. De overvaller stormde de winkel binnen en bedreigde het personeel met een wapen. De man eiste geld. Nadat medewerkers van de supermarkt hem dat hadden gegeven, sloeg hij weer op de vlucht.

Hoeveel geld de man heeft buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie kan nog ook nog weinig vertellen over het soort wapen waarmee de man dreigde.

Na de overval is een zoektocht naar de dader gestart. Van hem is een summier signalement bekend. Het zou gaan om een witte jongen. Hij droeg een zwarte jas met capuchon en had een zwarte rugtas van het merk The North Face bij zich. De politie roept mensen die de verdachte zien op om hem niet zelf te benaderen, maar alarmnummer 112 te bellen.

