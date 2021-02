Econoom Van Wijnbergen: De drie grote banken kunnen de economie uit het slop trekken

Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, heeft de provincie Noord-Holland eerder besloten om 110 miljoen te besteden aan maatregelen die kunnen worden getroffen om negatieve economische gevolgen enigszins in te perken. Voor meer informatie over financiële steun vanuit de provincie klik hier.

Sweder van Wijnbergen

"Als eerste moet het probleem goed in kaart worden gebracht. Als je kijk naar de economische situatie dan gaat het om heel veel kleine bedrijfjes die er heel slecht voorstaan. Het enige wat we hiervoor hebben is de faillissementswetgeving. Maar als al die kleine bedrijfjes tegelijkertijd failliet gaan, loopt dat hele systeem vast", vertelt Van Wijnbergen. "De wet kan het grote aantal faillissementsaanvragen niet aan. Dus de oplossing is: georganiseerd herstructureren en je hierbij richten op procedures die grote aantallen bedrijven aankunnen."

Grote banken kunnen hier, volgens de econoom, een belangrijke rol in spelen, omdat zij een grote spin in het web zijn. "Zij zitten overal. Zij kunnen bijvoorbeeld alle crediteuren bij elkaar gaan brengen en gezamenlijk de afspraak maken om evenwichtig de schulden te verminderen. Dit moet georganiseerd gebeuren, anders krijg je eenzelfde soort situatie als bij de Kindertoeslag Affaire. Dat de ene crediteur zegt: ik scheld het kwijt, en dat de ander dan denkt: mooi dan kan ik het laten zitten. Je kunt ook denken aan een centrale bank die de regie hierin neemt. "

Of het risicovol is? Van Wijnbergen denkt dat dat wel meevalt. "Daar ben ik niet zo bang voor. De vraag is namelijk: hoe risicovol is het alternatief? Dan zit je zo direct met 90 procent van de bedrijven die kampen met enorme schulden. En dat moet je niet hebben."