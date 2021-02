Dit keer geen protest, maar campagne door de boeren

"Ik ben wat teleurgeteld in de oudere politieke partijen. Die laten het voor de landbouw toch wel erg afweten de laatste jaren", vertelt de boer. "Er is heel veel op ons afgekomen maar er is geen partij die het echt opneemt voor het platteland en de landbouw. En ik hoop dat de BoerBurgerBeweging dat wel gaan doen als ze daar de kans voor krijgen."

Melkveehouder Ad Baltus uit Zuidschermer, de nummer 8 op de lijst van de partij, rijdt rond met posters en spandoeken om campagne te voeren. "Hier langs de snelweg moet je je laten zien. Je ziet hoeveel auto's hier langsrijden en daar moeten zeker potentiële stemmers tussen zitten."

Voor boeren en de natuur

Hij legt uit dat zijn partij van en voor het platteland is. "En dat in de breedste zin van het woord. Wij zijn voor de agrariërs, maar wij zijn ook voor de natuur. Wij zijn echt een partij buiten het stedelijk gebied en dat wordt politiek op dit moment gewoon heel erg vergeten."

Baltus hoopt dat de partijen wat zetels kan binnenhalen en invloed kan uitoefenen op het beleid. De Muider boer is al om. "Wij willen eerlijk behandeld worden, niet alleen inleveren voor een ander. Het stikstofprobleem is een probleem van ons allemaal en dat moeten we samen oplossen. Niet alleen over de rug van de landbouw."