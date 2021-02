Kinderboerderij voor tweede keer in een week doelwit van inbraak en vernielingen

AMSTERDAM - Voor de tweede keer in één week tijd is er ingebroken én zijn er grote vernielingen aangebracht bij kinderboerderij 't Brinkie in Zuidoost. Medewerkers van de boerderij snappen er niks van: "Er valt niks te halen hier."

"We zitten echt met onze handen in het haar", vertelt Sheila Blokziel, die al bijna 30 jaar bij de kinderboerderij werkt, zuchtend aan de telefoon. Vorige week donderdag was de kinderboerderij ook al het doelwit van inbraak en vernielingen. Er werd toen een acht jaar oude laptop gestolen, maar het zijn vooral de vernielingen aan de boerderij die pijn doen.

Puur vandalisme

"Het is al een zwaar jaar, we hebben totaal geen inkomsten. En dan kom je hier en zie je dat alles is opengebroken. De ruit in de keuken is eruit, de kachel ligt eraf. Planken zijn kapotgetrokken. Er lag glas bij de schapen." Anders dan afgelopen donderdag is er zondag niks gestolen. "Het is puur vandalisme."

"We hebben nu wat noodreparaties gedaan, maar het is echt een puinhoop", zegt Sheila. De kinderboerderij is nu bezig met een inzamelingsactie om de boerderij 'hufterproof' te maken met camera's, maar die loopt nog niet storm.