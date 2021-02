Weigeren medewerker Hoogheemraadschap van terrein Microsoft was 'inschattingsfout'

MIDDENMEER - Het voorval waarbij een medewerker van Hoogheemraadschap tijdens controles op het koelcircuit werd geweigerd van het datacenterterrein van Microsoft in de Wieringermeer, was bij nader inzien een 'inschattingsfout'. Dat schrijft de gemeente Hollands Kroon in een memo aan de gemeenteraad. "Het was een misverstand."

De medewerker wilde een kijkje nemen bij een haperend gemaal en was van plan er foto's te maken, zo berichtte de Telegraaf vorige week. Daar kreeg hij gelijk bewakers op zijn dak: 'Hem wordt verzekerd dat hij een fikse boete tegemoet ziet. Verbouwereerd druipt hij af', schreef de krant.

Lokale politieke partij LADA 2010 deed navraag bij Hoogheemraadschap (HHNK) en die bevestigde het incident. "Het was bij Microsoft. Deze medewerker wilde op meerdere plaatsen controles uitvoeren op het koelcircuit." De gemeente Hollands Kroon erkent dat het één keer is gebeurd en dat er een foutje is gemaakt. "Het is geen beleid van Microsoft om bevoegde controleurs of handhavers te weren. Omdat er veel (media) aandacht is voor de datacenters komen er soms ook onbevoegde personen. De beveiliging is niet zonder reden erg strikt, maar heeft in dit geval een inschattingsfout gemaakt. Het was dus een misverstand."

Protocol

De berichtgeving heeft er volgens LADA 2010 toe geleid dat het Hoogheemraadschap met Microsoft een protocol zal opstellen waarin wordt geregeld dat medewerkers toegang verkrijgen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

De gemeente bevestigt dit in een memo aan de gemeenteraad: "We zijn in gesprek met HHNK en Microsoft om dergelijke situaties te voorkomen, bijvoorbeeld door een lijst aan te leveren van contactpersonen en aangepaste instructies voor de beveiligers."