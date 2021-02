Meeste stagetekorten voor mbo-studenten in metropoolregio Amsterdam

AMSTERDAM - De metropoolregio Amsterdam kampt met het grootste tekort aan stageplekken voor mbo-studenten in Nederland. Van de landelijke 20.493 mbo-studenten die op zoek zijn naar een stage of leerbaan, bevinden 4.189 zich in de regio Amsterdam. Vooral in de horeca en de zorg zijn de tekorten groot.

Dat blijkt uit een onderzoek van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De sectoren die dicht moeten door corona kampen met de meeste tekorten voor een stageplek. Het tekort in de sector gastvrijheid (horeca en toerisme) is landelijk opgelopen tot 2.195 stages en leerbanen. In de zorg zijn er 3.650 tekorten.

Vooral studenten die een entreestudie of een studie van niveau 2 volgen hebben last. De tekorten voor hen zijn twee keer zo groot als die voor mbo-studenten van niveau 3 en 4. Veel studenten volgen een praktijkopleiding, waardoor een stage- of leerplek onmisbaar is.

Jeugdwerkloosheid

Hannie Vlug, directievoorzitter van de SBB, zegt dat de stagetekorten haar ongerust maken: "Dit zijn juist de jongeren die andere en extra begeleiding nodig hebben en voor wie praktijkleren veel beter past dan leren uit een boek." Volgens Vlug moet het vinden van werk toegankelijk blijven. "Anders dreigt een tweedeling in de samenleving met bijbehorende jeugdwerkloosheid."

Meer plekken

Zelf erkent de SBB meer leerbedrijven, waardoor er meer plekken vrijkomen. Ook zijn de leerbedrijven opgeroepen om juist nu studenten te begeleiden. "De stijging van de tekorten hebben we daarmee kunnen afvlakken. Maar ondanks dat er de afgelopen maanden in totaal 265.000 mbo-studenten zijn gestart met hun stage of leerbaan, zijn er nog altijd ruim 20.000 studenten die niet in de praktijk aan de slag kunnen."

Ook het kabinet heeft meer geld beschikbaar gesteld voor extra ondersteuning voor mbo-studenten. Vlug is daar blij mee: "Nu investeren is noodzakelijk. Zo zorgen we ervoor dat het bedrijfsleven ook in de toekomst goed opgeleide mbo-vakmensen kan inzetten. Al die verpleegkundigen, bakkers, monteurs en vele andere professionals zijn de motor van de Nederlandse samenleving. Daar kunnen en willen we niet zonder!"