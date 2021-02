De Peiling: Ik snak naar versoepeling van de coronaregels

Demissionair premier Rutte en demissionair vicepremier De Jonge zullen vanavond naar alle waarschijnlijkheid op de persconferentie weinig positief nieuws aankondigen: het overgrote deel van de huidige coronamaatregelen wordt verlengd na 2 maart. Dat betekent dat de horeca en winkels dichtblijven, de avondklok blijft, en er zo veel mogelijk thuis gewerkt moet worden.

Toezegging

Ondanks de toezegging dat de avondklok als eerste coronamaatregel geschrapt zou worden als het aantal besmettingen dat toeliet, kiest het kabinet toch voor het onderwijs. Deskundigen van het OMT hebben becijferd dat met de heropening van de middelbare scholen het aantal besmettingen zal stijgen. Met het in stand houden van de avondklok, hoopt het kabinet dat aantal te beperken.

Epidemioloog Frits Rosendaal vindt dat het kabinet een positievere boodschap moet brengen: "Rutte doet altijd zo optimistisch, maar niet in zijn coronapersconferenties. Terwijl er inmiddels echt wel reden is voor optimisme. Bulgarije hebben we blijvend achter ons gelaten, het vaccineren komt nu op stoom. In Israël, dat vooroploopt, zie je de sterftecijfers als een wilde naar beneden gaan", zo vertelt hij aan het AD.

Succesverhaal

Inmiddels is het vaccinatieprogramma in Nederland een succesverhaal geworden, denkt Arjen Boin hoogleraar Publieke Instituties en Governance in Leiden. Over 3 weken zijn er twee miljoen prikken gezet. Een groot deel van de zorgmedewerkers heeft dan tenminste een prik gehad, net als de bewoners van zorginstellingen.

Boin zegt in het AD dat hij vindt dat het kabinet de burgers onderschat: "Het lijkt of het kabinet denkt dat als ze vertellen dat het de goede kant op gaat, we allemaal feestjes gaan bouwen. Dat Nederlanders zelf niet na kunnen denken. Het kabinet gaat uit van modellen en het enige model dat gecommuniceerd wordt, is het worstcasescenario. Van daaruit bezien is elke versoepeling een stap naar de afgrond."