Rundveemuseum start actie voor herstel na verwoestende brand

AARTSWOUD - Er is 95.000 euro nodig om het Rundveemuseum er weer bovenop te helpen na de brand, die in de nacht van 7 op 8 februari woedde. De schade aan de afgebrande hooischuur is enorm, ook overleefden meerdere koeien het niet. Daarom start het museum nu een inzamelactie.

Bijna een ton is er nodig om de hooischuur te herstellen, de veestapel aan te vullen, maar ook om de gemiste inkomsten van dit aankomende seizoen te kunnen dekken. Het museum grijpt haar kans om te verduurzamen en nodige aanpassingen te doen. "Inmiddels is het tot Educatief Centrum gepromoveerd en heeft het museum een grotere ontvangstruimte nodig. Ook zal het herstel van de stal met duurzamere materialen worden uitgevoerd", schrijft Hanneke Verhulst van het museum.

Toen op 7 februari de brand uit brak stonden er tien oud-Hollandse koeienrassen en een aantal kalfjes in de stal. In alle haast werden de koeien gered en overgebracht naar een stal in Terdiek. Later die week bleken meerdere koeien het niet te hebben overleefd door de ingeademde rook. Cliënten van de Prinsenstichting - die op het terrein wonen en werken - ontdekten die nacht de brand. Sindsdien gaan zij twee keer per dag per busje naar de logeerstal om de koeien te verzorgen.

Het museum bestaat in acht jaar en is uniek in Nederland. Ze hopen dan ook snel weer te kunnen opbouwen door deze inzamelactie. "Het zou fantastisch zijn als het streefbedrag wordt gehaald. Het bestuur, de cliënten van de Prinsenstichting en de vrijwilligers zien ernaar uit als de koeien weer in hun eigen stal staan. En dat er weer een voltallige kudde staat."

