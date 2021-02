Door bouwfout onveilig dak van kinderopvang wordt gemaakt, kosten mogelijk voor bouwer

Het dak van de kinderopvang bleek onveilig doordat de dakconstructie was aangetast. Door condenswerking bleek de houtconstructie onder de sierplanken en de dakbedekking nat en verrot. De constructie werd uit elkaar gehaald, waardoor het dak instabiel werd en de veiligheid niet meer te garanderen was. De bouwfout werd ontdekt tijdens onderhoudswerkzaamheden. Op last van de gemeente Gooise Meren werd het gebouw ontruimd. Eerst alleen de eerste verdieping, een dag later ook de rest van het pand.

Op het moment van de bouwfout verbleven er zo'n 100 kinderen in het pand, verdeeld over zeven groepen. Een deel zat op de eerste etage, vlak onder het dak, het andere deel op de begane grond. Volgens de gemeente is de veiligheid van de kinderen nooit in het geding geweest. De kinderen zijn na de ontdekking van de fout ondergebracht op een andere locatie. Een deel van de kinderen keerde later weer terug toen het pand, gestut en wel, op de begane grond weer gebruikt kon worden.

Herstellen of slopen

De gemeente heeft de afgelopen maanden afgewogen of het dak hersteld moest worden of dat het hele gebouw gesloopt moest worden en plaats moest maken voor nieuwbouw. Het gaat nu voor de eerste optie. Het herstel van het dak kost de gemeente een slordige 413.000 euro. "Die kosten zijn aanzienlijk, maar wegen niet op tegen de kosten van voortijdige afschrijving van het pand", aldus burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad van Gooise Meren moet nog wel groen licht geven voor de herstelplannen. Als de raad dat begin april doet, kan het werk volgens Gooise Meren snel starten. De voorbereidingen zijn al gestart en als de benodigde vergunningen er zijn kan het herstel begin juni al starten. Dat moet er voor zorgen dat kinderopvangorganistie SKBNM volgend schooljaar helemaal kan terugkeren in Villa Zeezicht.

Schadeclaim aannemer

Gooise Meren onderzoekt nog of de oorspronkelijke aannemer van Villa Zeezicht aansprakelijk kan worden gesteld voor de bouwfout en de ontstane schade. De gemeente hoopt daarmee de hoge kosten voor het herstel en andere gemaakte kosten te kunnen verhalen. Of dat daadwerkelijk lukt is afwachten, maar de gemeente wil de herstelklus er niet van laten afhangen. Daarom wordt het geld eerst uit de gemeentelijke spaarpot gehaald.