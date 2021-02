Straks live: Geboortegolf van lammetjes in stal van schaapsherder

BURGERBRUG - Lammetjes, lammetjes en nog eens lammetjes! In de stallen van schaapherder Marijke Dirkson wordt er heel veel beschuit met muisjes gegeten. Zo'n 1.200 Kempische heidelammeren komen ter wereld en wij zijn er bij om een kijkje te nemen in de kraamkamer.

Vanaf een uurtje of 12 kan je live meekijken via de stream hieronder. Eind januari kwam het eerste lammetje van het seizoen ter wereld in de stal van Dirkson. "Dat gaat zeker zes tot acht weken door en dan hebben we verder nergens meer tijd voor", zei ze toen.

Krijg je niet genoeg van de lammetjes? De komende week kan je live meekijken in de stal via de LAMCAM. Elke dag van 8.00 uur tot 20.00 uur zendt NH Nieuws live uit vanuit Burgerbrug.