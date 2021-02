Nog geen gratis knipbeurt voor minima in wijkcentrum: "Hier voelen ze zich weer mens"

ZAANDAM - Minima uit de Zaanstreek, die zich doorgaans gratis laten knippen bij de kapsters van Klein Knippie in wijkcentrum De Zuidhoek, komen voorlopig niet in aanmerking voor een frisse coupe. Hoewel het er op lijkt dat kapsalons vanaf 2 maart weer open mogen, geldt dat niet voor buurthuizen. "Mensen die een kapper niet kunnen betalen, vallen nog buiten de boot."

Behalve een verzorgd kapsel, bieden Monique en Kaylee ook een luisterend oor. En dat hebben hun klanten, van wie er veel met werkloosheid, schuldenproblematiek en eenzaamheid te maken hebben, vaak hard nodig. "Naast kapper zijn we ook psycholoog", zegt Monique. "We zijn er ook voor het sociale aspect."

"We zorgen ervoor dat mensen er representatief uitzien om een baan te kunnen krijgen of te houden", vertelt Monique aan NH Nieuws. Ze herinnert zich een man die van zijn baas naar de kapper moest om te voorkomen dat hij werd ontslagen. "Hij was heel blij dat wij er waren."

Normaal gesproken nemen Monique en Kaylee in het buurthuis aan de Wilgenstraat (zie kaart hieronder) één avond per twee weken voor nop zo'n tien kapsels onder handen. Het zijn de kapsels van mensen die om uiteenlopende redenen van weinig moeten rondkomen, en daarom geen geld hebben voor een bezoekje aan een gewone kapsalon.

Dat hun klanten nu niet geknipt kunnen worden, betekent ook dat ze een uitje missen. "Een avondje bij ons is voor hen ook vaak een uitstapje, dat ze even niet bezig zijn met de dagelijkse sleur." Bovendien zorgen de kapsters ervoor dat de mensen weer iets meer van zichzelf gaan houden. "Het beauty-moment", noemt Monique dat. "Als ze bij ons komen, zijn ze soms al jaren niet bij de kapper geweest. Bij ons voelen ze zich weer even mens."

Maar ook als buurthuizen de deuren zouden mogen heropenen, is het nog maar de vraag of Monique en Kaylee hun vrijwilligerswerk kunnen hervatten. "Normaal knippen we tussen 18.30 en 21.00 uur, maar dat zou vanwege de avondklok nu lastiger zijn, omdat Kaylee ook rekening moet houden met haar reistijd. We trekken normaal een half uur per persoon uit, wat betekent dat we dan geen tien, maar zes mensen kunnen knippen."

Oertijd

Zaandammer Cor Ridder, die zich geregeld door Monique en Kaylee laat knippen, roept het kabinet op niet alleen kapsalons, maar ook buurthuizen te heropenen. "Want mensen met een kleine knip lopen nu met Beatles-haar", zegt hij verontwaardigd op NH Radio. "Bij sommige is dat niet erg, want het staat hen heel mooi, maar bij anderen lijkt het alsof ze uit de oertijd komen."

Volgens Cor zijn de 'protocollen bij buurthuizen misschien nog wel scherper dan bij andere instanties'. "Misschien kunnen we dat onze goeie vriend meneer Rutte wijsmaken, en dat het gewoon mogelijk moet zijn."