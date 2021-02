Henk (82) 'kan schaken als Karpov', maar heeft geen tegenstander: "Wie wil een potje?"

IJMUIDEN - Henk Spuls (82) lijdt aan Alzheimer, maar doet nog altijd niets liever dan schaken. Er is alleen een probleem: er is geen tegenstander. Zoon Robert Spuls liet het er niet bij zitten en plaatste een zoekertje in het lokale nieuwsblad.

Robert: "Bij mijn vader is Alzheimer geconstateerd en hij vergeet een hoop dingen. Maar er is een ding dat hij niet vergeet en dat is dat hij vreselijk goed kan schaken." Vader Henk Spuls knikt instemmend, terwijl ze aan de Kanaaldijk de stukken over het schaakbord schuiven. "Ik kan wel een schaakmannetje gebruiken hoor. En we kunnen praten over de regio hier, en de politiek."

Zoon Robert vertelt dat zijn vader net is verhuisd naar Zorgcentrum Breezicht in IJmuiden. Zelf woont hij in het Zeeuwse Kapelle, dus een potje schaken tegen zijn vader is zeldzaam. Hij waakt voor het isolement van zijn vader.

In het IJmuidense Nieuwsblad Jutter-Hofgeest luidde de tekst in de advertentie als volgt: "Mijn vader heeft Alzheimer, maar kan schaken als Karpov. Wie wil met hem een partij schaken in Breezicht?"

In Nederland leven er volgens Alzheimer Nederland zo'n 270.000 mensen met een vorm van dementie. Door de vergrijzing loopt dat aantal in 2040 zelfs op tot 550.000 mensen.

Christa de Groot, bestuurslid bij Alzheimer Nederland (Noord-Holland), is enthousiast over het initiatief van Robert om een schaakmaatje te regelen. Het kan volgens haar voor patiënten een groot verschil maken. "Dit is geweldig", zegt ze. "En heel belangrijk. Sociale contacten bij mensen met dementie gaan vaak achteruit. Ze trekken zichzelf terug, en het is voor anderen moeilijk om ze te blijven bezoeken. Men is onzeker over hoe men dat dan moet doen en besluit dan om niet te gaan."

Bewustwording

Alzheimer Nederland gaat de komende jaren actief met campagnes aan de slag om mensen bewust te laten worden van de impact van dementie op de samenleving. Daarbij hoeft volgens De Groot niet alles bij de zorg te liggen. "Dat zullen we echt met elkaar als samenleving moeten doen."

Voor Robert en vader Henk is de eerste uitdaging een schaakmaatje. "Als het even kan een goede, want je staat zo schaakmat."

Wie interesse heeft om met Henk te schaken, kan zich melden via het mailadres van Robert: [email protected].