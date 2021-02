Motorexamens nog steeds op lange baan: "Nu moet ik toch weer een auto kopen"

ZAANDAM - Met de haren in de wind voorbij de files zoeven. Motorrijden geeft een gevoel van vrijheid, maar is daarnaast vooral een manier om snel van a naar b te komen. Bas Groot en Michelle Martinetti lessen al een tijdje en willen dolgraag rij-examen doen, maar de grote vraag is wanneer dat weer kan. "Het wachten is op m'n papiertje", vertelt Michelle.

Motorrijders Tom, Michelle en Bas - NH Nieuws / Thyra de Groot

Ondernemer Bas zag het al helemaal voor zich: hij zou binnen een halfjaar zijn motorrijbewijs halen en een motor kopen om daarmee dan naar zijn klanten te rijden. Dat zou Bas, die veel in Amsterdam en omgeving werkt, veel reistijd en parkeerkosten schelen. Met zijn motorrijbewijs in het vizier had hij zijn bestelbus al verkocht, maar is nu genoodzaakt om toch weer een auto te kopen. "Dat is vervelend", vertelt Bas. "Dan moet je toch weer een auto kopen van vier-, vijfduizend euro." Ook de extra rijlessen die Bas en Michelle in afwachting van hun examen moeten volgen, tikken flink aan. Michelle wil absoluut niet stoppen met de wekelijkse lessen: "Je wilt wel de feeling erbij houden. Als je weer een tijdje stopt, moet je weer op de motor stappen. Is het weer een beetje onwennig. Ik heb dan ook nog dat ik een beetje onzeker word, dus ik blijf gewoon trouw iedere week lessen." Tekst gaat door onder de video.

Verlangen naar 'papiertje', motorrijders willen afrijden - NH Nieuws

Rijschoolhouder Tom de Keizer herkent de onmacht. Hij wil dolgraag dat zijn leerlingen kunnen afrijden, maar het CBR neemt op dit moment alleen praktijkexamens voor de scooter en deelexamens voor de motor af. "Het houdt in dat we nu al 600.000 examens achterlopen, daarvan is ook een deel motor", schetst Tom de achterstand bij het CBR. "Dus er moet een inhaalslag gaan komen en hoe eerder de boel vlot getrokken kan worden, hoe beter dat is." Sinds is er wel weer een stipje op de horizon, want een onderdeel van het examen kan wel afgelegd. Het gaat om de voertuigbeheersing (AVB), in de volksmond ook wel bijzondere verrichtingen genoemd. De andere delen, zoals het theorie-examen, mogen nog niet worden gedaan. CBR zoekt naar oplossingen Het CBR laat weten dat er op dit moment naar oplossingen wordt gezocht om de achterstand weg te werken. Zo wordt er gesproken over het tijdelijk stoppen met de tussentijdse toetsen, faalangstexamens en de minimale leeftijd weer te verhogen naar 18 jaar. Het CBR vraagt rijschoolhouders mee te denken over manieren om de schade in te halen. "We moeten onze schouders eronder zetten", zegt rijschoolhouder De Keizer. "En de twee partijen, zowel het CBR als de rijscholen moeten zes stappen harder gaan zetten om uiteindelijk de achterstanden weg te werken."