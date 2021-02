Persoonlijke fouten nekken Jong AZ tegen Go Ahead Eagles

WIJDEWORMER - Jong AZ kon in de eerste helft nog aardig tegenstand bieden aan Go Ahead Eagles, maar na rust zorgden persoonlijke fouten voor een nederlaag: 0-3.

In de eerste helft gebeurde er vrij weinig. Zakaria Aboukhlal viel na 22 minuten uit met een blessure. Hij werd vervangen door Richonell Margaret. Tien minuten later kregen de bezoekers een strafschop na een overtreding van Robin Lathouwers op Bas Kuipers. Verdediger Jeroen Veldmate benutte vervolgens de strafschop: 0-1. Jong AZ kwam niet verder dan een afstandsschot van Tijjani Reijnders.

Individuele fouten

Na rust begonnen de Alkmaarse beloften een stuk sterker en kregen ze kansen via Margaret en Jelle Duin. Giannis Botos strafte enkele minuten later een fout af van Beau Reus: 0-2. Sam Beukema kopte uit een vrije trap de derde van Go Ahead Eagles binnen. De wedstrijd was hierna eigenlijk wel gespeeld. Jong AZ werd gevaarlijk via Peer Koopmeiners, maar Purmerender Jay Gorter hield zijn doel schoon.

Door de nederlaag blijft Jong AZ op de achttiende plek staan. Komende vrijdag gaat de ploeg van Michel Vonk op bezoek bij De Graafschap.