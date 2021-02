Amsterdamse Vera Pauw blijft langer bondscoach van Ierse voetbalvrouwen

De 58-jarige Pauw begon in 2019 als bondscoach bij Ierland. Ze heeft het gevoel dat het nog niet klaar is. "We gaan iedere wedstrijd beter spelen, al was het nog niet genoeg om ons te kwalificeren voor het EK. Maar er waren niet veel gesprekken nodig om tot contractverlenging te komen."

Pauw was van 2004 tot 2010 bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Op het EK van 2009 reikten zij tot de halve finales met het Nederlands elftal.