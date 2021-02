Meer kwetsbare mensen raken buiten beeld door beperkte opening buurthuiskamers

Bij de buurthuiskamer De Kandelaar in Nieuw-West hebben ze geluk. Dat vindt in ieder geval korpsofficier en coördinator Silvia van Boven. "We kunnen tenminste nog een paar mensen ontvangen van wie we denken dat die dat echt nodig hebben." Die paar kwetsbare mensen uit de buurt zijn dagelijks welkom voor de lunch. Dat was vroeger wel anders. Van Boven: "Voordat corona er was, kwamen hier honderden mensen in de week. Nu nog maar een handjevol."

Laagdrempelige hulpverlening

De buurthuiskamers van het Leger des Heils zijn een belangrijke voorziening in stadswijken. Ze zijn te vinden in de hele provincie, van Amsterdam tot Den Helder en van Hoorn tot Hoofddorp. Kwetsbare mensen kunnen er normaal gesproken terecht voor een kop koffie, een maaltijd en een goed gesprek. Door de laagdrempeligheid weten zelfs de meest kwetsbare mensen de buurthuiskamers te vinden. Bovendien zijn officiële hulpverleners er nooit ver weg: als iemand van het Leger denkt dat een persoon hulp nodig heeft, dan is dat snel geregeld. Of dat nou psychische hulp, hulp in de huishouding, thuiszorg of budgethulp is.

En die hulpverlening staat nu op het spel. Kwetsbare mensen komen door corona de deur niet meer uit. De buurthuiskamers zijn alleen nog te bereiken op afspraak, of zelfs helemaal gesloten.