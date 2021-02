Expert over zinkgaten: "Met echt serieuze varianten hebben we nauwelijks te maken"

WORMERVEER - Verhalen over ongelukken zoals vanochtend in Wormerveer, waarbij een vader en zijn twee kinderen in een zinkgat vielen en kopje onder gingen, klinken angstaanjagend. De drie pechvogels raakten niet gewond, al was de schrik groot. NH Nieuws zocht uit hoe vaak er zinkgaten - of sinkholes - in Noord-Holland ontstaan en of we ons er zorgen over moeten maken.

Hij legt uit dat het kalksteen langzaam oplost in (grond)water, dat daardoor een holte kan ontstaan en de weg of stoep erboven instabiel kan worden en kan instorten. "In een gebied als Noord-Holland heb je geen kalksteen dichtbij het oppervlak, dus daar speelt dat niet. De enige andere manier om een holle ruimte te krijgen is eigenlijk door er water doorheen te spoelen via een waterleiding of riool."

"Om een zinkgat te krijgen moet er een holle ruimte ontstaan, anders zinkt de bodem niet weg", aldus geoloog Van Balen. Die holle ruimte kan op een natuurlijke of een niet-natuurlijke wijze ontstaan, legt hij uit. In Nederland kunnen zinkgaten alleen in Zuid-Limburg op natuurlijke wijze ontstaan. "Vanwege de speciale grondsoort, de kalksteenondergrond. Daar hebben we in Nederland verder niet veel van."

Beeld verzonken in sinkhole in Haarlemse winkelstraat

Dat is dan ook direct hoe het zinkgat in Wormerveer is ontstaan. Door een lekkage in de waterleiding kwam er veel water vrij. Dat water spoelde de grond weg, waardoor de stoep erboven instabiel werd en instortte. Als er zinkgat ontstaat in een gebied waar geen kalksteen in de grond zit, is een lek vaak de oorzaak.

Ook in Noord-Holland ontstaan zulke zinkgaten vaker, soms ook als gevolg van hevige regenval. Toch zijn de meldingen van de afgelopen jaren op een hand te tellen. Toen vier jaar geleden een wijk in Wormerveer opnieuw was bestraat, en het regenwater vervolgens niet goed kon wegstromen, ontstonden her en der zinkgaten. Twee jaar geleden fietste een fietser in Purmerend een zinkgat in, en datzelfde jaar ontstond er een sinkhole op de A7 van Hoorn naar Purmerend.

Niet vaker dan vroeger

Ook vandaag bleek dat lekke waterleidingen in Noord-Holland voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen, maar je zorgen maken over dit fenomeen is volgens geoloog Ronald van Balen onnodig. Volgens hem ontstaan zinkgaten tegenwoordig niet vaker dan vroeger. "Er zit geen grote ontwikkeling in", stelt hij. "En de mechanismes en ontstaanswijzes van zinkgaten zijn niet veranderd."

Voor zinkgaten die ontstaan door gesprongen waterleidingen of defecte rioolbuizen hoef je volgens de geoloog dus niet bang te zijn. "Dan kun je je over heel veel dingen zorgen maken", relativeert hij. "Wat dat betreft leven we in een heel gemoedelijk en rustig landje. De echte serieuze grote zinkgaten in kalksteengebieden, daar hebben we nauwelijks mee te maken."