Texelse veldrijdster Betsema leeft mee met Ajax-goalie Onana: "Ontzettend geschrokken"

De 28-jarige veldrijdster kende niet alleen maar hoogtepunten de afgelopen jaren. Begin januari 2019 werd ze namelijk positief getest op het gebruik van doping. Toch kon ze na een lang onderzoek haar onschuld aantonen. "Die tijd was echt een nachtmerrie. Je wordt eerst aan de hoogste boom opgehangen en pas daarna kan je je onschuld bewijzen. Dat voelt als de omgekeerde wereld."

"Het was een heel geslaagd seizoen", vertelt Denise Betsema vanuit haar huis op Texel. "Ik heb dit jaar wel echt kunnen laten zien dat ik veel verschillende ondergronden beheers."

"Die tijd was echt een nachtmerrie"

André Onana

Eerder deze maand schrok Betsema erg van het bericht dat André Onana ook postief testte op het gebruik van doping. De doelman van Ajax zei dat hij per ongeluk de medicijnen van zijn vrouw pakte. "Ik schrok daar ontzettend van. Ik leef dan heel erg mee, want het is heel tragisch verhaal verhaal voor hem."

