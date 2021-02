Verdachte Helderse moordzaak ontkent vrouw om het leven te hebben gebracht

"Toen ik wegging zei ze: 'Ik vind jou wel'", zei de 61-jarige verdachte vanmiddag in de rechtbank. Volgens hem leefde de vrouw dus nog toen hij op die 5e september de woning aan de Balistraat in Den Helder verliet. Volgens zijn advocaat is er goed een alternatief scenario mogelijk dan dat er in het onderzoek wordt geschetst.

Gehorige woningen

Tijdens de vorige zitting op 30 november vroeg advocaat Barbara de Groot al om meer informatie over het sporenonderzoek. Volgens haar is het goed mogelijk dat er meerdere personen in de woning zijn geweest. Uit de verhoren zou blijken dat het gehorige woningen zijn. De advocaat wil daarom graag zelf van omwonenden horen wat zij hebben gehoord die avond en nacht. Maar dat verzoek is niet volledig ingewilligd door de rechter-commissaris.

Volgens de officier van justitie is het ook niet relevant om dat te doen. Volgens haar is er een uitgebreid buurtonderzoek geweest. Niet alle bewoners hebben wat gehoord die nacht en zijn zijn dan ook niet gehoord. Volgens haar is het een hele brede aanpak om dat over te doen.

Pieter Baan Centrum

In het onderzoek hebben een psycholoog en psychiater geadviseerd de man te laten onderzoeken bij de psychiatrische observatiekliniek het Pieter Baan Centrum. De rechter-commissaris heeft daar ook bevel toe gegeven. Voor het Openbaar Ministerie is het duidelijk dat de man de vrouw heeft gedood en beschuldigt hem dat hij haar opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd.

De rechter gaat zich over de verzoeken van de advocaat om meerdere mensen te horen buigen. De zaak gaat over een paar maanden verder. De volgende zitting is op 10 mei bij de rechtbank in Alkmaar. Ook dan zal het opnieuw om een pro-formazitting gaan waarbij wordt gekeken of er nog zaken moeten worden onderzocht.