Reconstructie: zoektocht naar ouders van baby die in 2014 bij afval werd gedumpt

AMSTERDAM - Het verhaal van de baby die zondagavond in een afvalcontainer in Amsterdam-Zuidoost werd gevonden , is schrijnend en bijzonder, maar niet uniek. Ook in 2014 werd in Amsterdam een zuigeling in een ondergrondse vuilniscontainer achtergelaten. NH Nieuws reconstrueert die ontdekking en de zoektocht naar haar biologische ouders.

Een brandweerman die de container ingaat, stuit op een plastic tas waarin een meisje van - zo zal later blijken - tien á twintig dagen oud is verborgen. Het hummeltje heeft een speen in haar mond en draagt een luier, een wit rompertje, een grijs shirtje en een wit broekje. Op haar bil heeft ze een pigmentvlek, op haar hiel een krasje en een pleister.

Tien minuten nadat de vrouw alarm heeft geslagen, staat de politie in de straat. Als ook de agenten gehuil horen, worden onmiddellijk alle zeilen bijgezet. De brandweer wordt opgeroepen om de container te openen, ambulancepersoneel om zich over de baby te ontfermen.

Als een vrouw in de nacht van 26 op 27 oktober rond 4.00 uur in de Fritz Conijnstraat (Geuzenveld) zacht gehuil hoort, denkt ze eerst aan een babyfoon . Het gejammer lijkt echter uit een ondergrondse vuilcontainer te komen. Ze besluit haar vermoeden te controleren, trekt de klep van de container open en hoort een 'zacht gehijg'.

Op basis van een krasje en een pleister op haar hiel gaat de politie ervan uit dat ze een hielprik heeft gehad en dus door een arts is gezien. En omdat die pleister slechts in vier ziekenhuizen in Nederland wordt gebruikt, waaronder één in Amsterdam, hoopt de politie langs die weg meer te weten te komen.

Het meisje wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar al snel blijkt dat ze gezond is en niets aan de hachelijke momenten in de ondergrondse container heeft overgehouden.

Toch wordt al snel duidelijk dat een arts het mysterie niet snel zal ontrafelen, vooral omdat zij gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim. Artsen die twijfelen of ze bij hen bekende informatie met de politie moeten delen, wordt door de recherche aangeraden om te overleggen met het adviesorgaan van hun medische beroepsgroep.

Terwijl het meisje wordt ondergebracht bij een pleeggezin vraagt de politie ook het publiek om mee te denken over haar en haar ouders' identiteit. 'Wie mist er een pasgeboren baby in zijn of haar omgeving?', luidt een van de vragen waarmee de politie de ouders op het spoor probeerde te komen.

Compositietekening

Als een van de mogelijk belangrijkste getuigen - een man - zich na enkele dagen niet heeft gemeld, besluit de politie een compositietekening van hem te verspreiden.

Maanden na de vondst van de baby spreekt de politie de man, die lange tijd in het buitenland blijkt te zijn geweest. Hij blijkt niets met het kindje te maken te hebben en niet te hebben gezien wie de baby in de container heeft gedumpt. Zevenhonderd bezoeken aan huishoudens waarvan bekend is dat ze in oktober gezinsuitbreiding hebben gehad, leveren evenmin aanknopingspunten op.

Verwantschapsonderzoek

In een uiterste poging te achterhalen wie de biologische ouders zijn, wordt DNA van de moeder - dat op het kindje was aangetroffen - naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. Dat het DNA van de moeder niet in de politiesystemen voorkwam, was op dat moment al bekend. Gehoopt werd dat er in het verleden DNA van familieleden van de ouders was afgenomen, maar ook dit verwantschapsonderzoek levert niets op.

Wel wordt na zogeheten isotopenonderzoek geconcludeerd dat de moeder in de laatste weken van haar zwangerschap in Nederland, België of Duitsland moest zijn geweest. In die periode dronk de vrouw namelijk kraanwater waarvan ze de atomen heeft doorgegeven aan haar kindje. Een klein spoor, maar nog altijd veel te weinig om de identiteit van de moeder te achterhalen.

Inzamelingsacties

De vraag hoe het meisje tegenwoordig zelf vergaat, zullen we niet proberen te beantwoorden. Uit privacy-overwegingen zijn details over het pleeggezin altijd strikt geheim gehouden, en dat respecteren we.

Dankzij inzamelingsacties van onder anderen cabaretier Najib Amhali, René Froger en een vader uit Deventer staat er in ieder geval een studiefonds ter waarde van enkele tienduizenden euro's klaar, al is het nog maar de vraag of ze voor die tijd zal weten wie haar op de wereld heeft gezet.